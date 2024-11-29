Свыше 340 км пути отремонтировано на МЖД с начала ремонтно-путевой кампании

В ходе ремонтно-путевой кампании в 2024 году на МЖД отремонтировано 341,2 км пути, уложено 207 комплектов стрелочных переводов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Наиболее протяженные отремонтированные участки (более 10 км):

Московская область:

Виноградово — Воскресенск, Поварово-3 — Манихино, Яганово — Блокпост 61 км, Чисмена — Волоколамск, Куровская — Авсюнино, Гжель — Куровская;

Рязанская область:

Рыбное — Рязань-1; Калужская область - Балабаново — Шемякино;

Тульская область:

Венев — Маклец, Ясногорск — Ревякино;

Орловская и Курская области:

Курбакинская — Кромы, Блохино — Дьяконово;

Смоленская область:

Пост 161 км — Гагарин, Вязьма — Семлево;

Брянская область:

Кудринская — Сухиничи.

«Почти 70% всех работ выполнялись по технологии «закрытого перегона», которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки. Так, на пике сезона в работах было задействовано 1100 человек. Всего в период ремонта эксплуатировалось около 120 единиц путевой техники и 115 автотракторной», — сказал начальник МЖД Валерий Танаев.

Для обеспечения высокой точности при постановке пути в проектное положение использовались лазерные системы в комплексе со спутниковой аппаратурой и геодезической сетью. Кроме того, применялась технология укладки сразу нескольких стрелочных переводов благодаря привлечению дополнительной техники. Это позволило значительно сократить время работ. В рамках реализации проектов по развитию Московского транспортного узла уложено 45,3 км и 165 стрелочных переводов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.