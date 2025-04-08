Свыше 31,5 тыс проверок провели инспекторы АПИ Подмосковья на автобусных маршрутах

Административно-пассажирская инспекция Московской области провела более 31,5 тыс. проверок на автобусных маршрутах в I квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По результатам профилактических мероприятий инспекторы выявили более 5 тыс. пассажиров и свыше 2,4 тыс. водителей, нарушающих правила оплаты проезда в общественном транспорте. Все нарушители были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере, предусмотренном соответствующей статьей КоАП МО.

Подобные проверки позволяют предотвратить случаи нарушения линейно-финансовой дисциплины проезда, тем самым повышая качество и уровень безопасности пассажирских перевозок на территории региона.

В ведомстве напомнили, что оплатить проезд в автобусах можно только по банковским и транспортным картам «Тройка» и «Стрелка». Оплата наличными средствами запрещена.

Просим пассажиров и водителей ответственно относиться к соблюдению финансовой дисциплины в общественном транспорте для обеспечения комфортного и безопасного проезда на автобусах Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил, что в регионе регулярно обновляют парк автобусов.

«В Подмосковье работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», - сообщил Воробьев.

В регионе ввели безналичную оплату автобусов. Губернатор в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.