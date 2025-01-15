Свыше 290 ты заявлений на обслуживание «Стрелки» подано в Подмосковье в 2024 году

За прошедший год жители Московской области подали более 290 тысяч заявлений на получение электронной услуги «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

Оформить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Она позволяет оплачивать проезд со скидкой 50%. Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Соцпомощь». В онлайн-форме заявление потребуется указать МФЦ, в котором будет осуществлена сверка документов и выдача карты. Решение по услуге, а также перечь необходимых для предъявления в МФЦ документов придет в личный кабинет заявителя.

В рамках госуслуги можно подать заявление на подтверждение льготы, получение карты «Стрелка», восстановление защитного кода, замену неисправной карты, возврат залога за карту, а также активацию или деактивацию льгот на проезд по банковской карте «МИР». При обучении ребенка на территории Подмосковья привязка карты «МИР» осуществляется онлайн за счет внедренного в услуге сервиса проверки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.