Свыше 28 тыс карт провожающего оформили пассажиры ЦППК в Подмосковье с января

За 6 месяцев 2024 года пассажиры ЦППК воспользовались картой провожающего 28,4 тыс. раз. Карта дает возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно — для этого нужен только небольшой залог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Особым спросом у пассажиров ЦППК сервис пользуется в разгар туристического и дачного сезонов, когда нужно проводить или встретить родственника, помочь донести тяжелую сумку.

В этом году услугой чаще всего пользовались на Казанском направлении — 6,6 тыс. раз. Два других популярных направления — Горьковское и Ярославское, где карту провожающего оформили 4,1 и 3,9 тыс. раз соответственно.

Получить карту можно в билетной кассе, оставив небольшой залог — кассир вернет его вне очереди, когда пассажир выйдет с платформы. Сегодня эта услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.