Свыше 2,8 тыс дорожных ям ликвидировали в трех округах Подмосковья за неделю

В Можайске, Рузе и Наро-Фоминске дорожные службы за неделю устранили свыше 2,8 тысяч дефектов покрытия на региональной и муниципальной сети, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

На региональных дорогах работы провели специалисты «Мосавтодора». В Можайске ямочность ликвидировали на ул. Полосухина, в рабочем поселке Уваровка и вблизи деревни Ваулино, в Рузе ямочный ремонт провели в рабочем поселке Тучково, в Наро-Фоминске — на дорогах вблизи деревень Котово и Латышская.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается не только в указанных городах, но и во всех округах Подмосковья. Завершить активную стадию данного вида работ планируется до 1 мая. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия. Работы сейчас выполняются литой и холодной асфальтобетонными смесями, а качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.