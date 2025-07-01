Свыше 2250 обращений в службу помощи при ДТП обработали в Ленинском округе за полгода

Уже больше 3,5 лет в Видном действует Центр бесплатной помощи автомобилистам при дорожно-транспортных происшествиях. За это время его сотрудники помогли оформить свыше 32 тысяч мелких ДТП, при этом 2252 обращения были отработаны за первое полугодие 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Центры помощи при ДТП открыты в муниципалитетах Подмосковья в локациях с интенсивным трафиком и высокой нагрузкой на сотрудников Госавтоинспекции. Ожидание экипажа ГАИ на загруженной автодороге может привести к серьезным заторам и возникновению новых аварий. По закону мелкое ДТП без пострадавших участники происшествия могут оформить сами по упрощенной схеме, которую называют европротоколом. Разобраться с заполнением документов как раз и помогают специалисты аварийного центра», — уточнили в пресс-службе.

В центре помощи, который работает в городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола, д. 32/56 с 8:00 до 20:00, ежедневно дежурят 2 сотрудника. Урегулировать мелкое дорожное происшествие можно как очно, приехав в центр, так и с помощью телефонной консультации. Круглосуточная «горячая линия» доступна по телефону экстренной службы 112. Специалисты дистанционно скоординируют действия автомобилистов и дадут квалифицированные рекомендации о необходимых первоочередных мерах на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что с 2018 года, когда в Московской области начали работать центры помощи при ДТП, среднее время пребывания участников аварии на проезжей части сократилось в 4 раза.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.