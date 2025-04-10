Свыше 200 световозвращателей установят на дорогах Мытищ

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году в 16 округах по осевой разметке на региональных дорогах будут установлены катафоты. В их числе — городской округ Мытищи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Катафоты представляют собой светоотражающие элементы, которые помогают водителям лучше ориентироваться на дороге, особенно на опасных участках, включая повороты. Они позволяют предотвратить выезд автомобиля на встречную полосу.

«Адресный перечень работ был сформирован на основе показателей аварийности и освещенности участков. Наибольший объем работ запланирован в трех округах: Орехово-Зуевском, Одинцовском и Мытищах. Здесь в общей сложности будет смонтировано около 750 дорожных световозвращателей», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Мытищах будет установлено 216 катафотов, включая 150 на подъезде к деревне Пчелка.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.