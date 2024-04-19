Свыше 180 тыс кв метров дорог отремонтируют в Богородском округе

В Богородском округе приступили к ремонту дорог. В этом году приведут в порядок 76 дорог, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Всего будет отремонтировано 183 893 кв. метров.

«Богородский — всегда был в числе лидеров по ремонту дорог. Качество дорог — это прежде всего безопасность. Выбирая, какие из них ремонтировать, мы прежде всего руководствуемся мнением жителей. Они обращаются ко мне и к моим заместителям на личных встречах, а также принимают участие в голосовании на портале «Добродел», — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

Ремонт дорог планируют завершить до 30 сентября текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства тоннеля, которое ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Глава региона обсудил со строителями развитие дорожной сети городского округа Красногорск, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Красногорск развивается очень заметно, как многие другие территории Подмосковья. Одна из ключевых задач — своевременно обеспечить необходимую инфраструктуру. У нас достаточно серьезные ресурсы направлены на разные объекты — это и федеральное финансирование, и, безусловно, региональные проекты. Сейчас здесь строятся два путепровода при поддержке президента, в рамках развития Московского транспортного узла, еще два — в Наро-Фоминске и Раменском», — заявил Воробьев.