Фермеры Подмосковья получили более 1,3 тыс га земли в аренду для развития агробизнеса

В Московской области за шесть месяцев года 36 крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) получили в аренду без торгов земельные участки сельскохозяйственного назначения из муниципальной и неразграниченной собственности. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Земельные участки муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена предоставлены 36 фермерским хозяйствам региона без торгов на срок до 5 лет. Сорок шесть земельных участков общей площадью свыше 1360 га гектаров переданы крестьянско-фермерским хозяйствам в 17 городских и муниципальных округах Московской области для развития агробизнеса региона. Данная инициатива — хорошее подспорье для аграриев Подмосковья, а при надлежащем использовании земли по истечении 3-летнего срока аренды арендаторы имеют право выкупить землю в собственность», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В ближайшие годы будем ждать развитие аграрного сектора и расширение фермерских продуктовых линеек в городских и муниципальных округах Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Сергиево-Посадский, Рузский, Талдомский, Шатура, Ступино, Коломна, Зарайск, Серебряные Пруды, Серпухов, Луховицы, Клин, Егорьевск, Раменский, Подольск и Волоколамский.

В ведомстве уточнили, что использовать земельные участки аграрии могут для увеличения объемов производства и развития хозяйств по нескольким направлениям, например, растениеводство и овощеводство, пчеловодство, разведение мелкого и крупного рогатого скота мясного и молочного направления и другим.

Подать заявление о предоставлении земельного участка в аренду без торгов можно на региональном портале Госуслуг. Услуга для земельных участков, находящихся в собственности Московской области, услуга для земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.