Без сладостей и выпечки: как сохранить фигуру с возрастом

Эксперт Молоствова: с годами организму нужно меньше калорий

Специалист по биохакингу Мария Молоствова заявила, что с возрастом человеку требуется меньше калорий: влияют образ жизни и изменения в организме, сообщает RuNews24.ru .

«Даже если кажется, что „я ничего такого не ем“, в дело вступают готовые соусы, снеки, выпечка и сладости», — сказала эксперт.

По ее словам, сокращение калорийности — это научно доказанная стратегия для снижения веса и замедления процессов старения, но важно прислушиваться к себе, консультироваться с врачом и соблюдать индивидуальный подход.

Чтобы рассчитать необходимую именно вам калорийность, можно использовать формулу Харриса-Бенедикта, согласно которой, чтобы начать худеть, уменьшить рацион следует примерно на 10-20%.

Эксперт также посоветовала сосредоточиться на сбалансированном и разнообразном питании, обратить внимание на средиземноморскую диету и снизить гликемическую нагрузку.