Подмосковный производитель комплектующих для радиоэлектроники увеличит мощности

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Компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» (НТМ), расположенная в Сергиево-Посадском городском округе, увеличит производственные мощности предприятия почти в два раза. Приступить к масштабной модернизации компания планирует уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Московской области.

«В этом году мы запускаем масштабную программу расширения производства, которая предусматривает двукратное увеличение штата сотрудников, внедрение новых технологических линий и модернизацию оборудования. Это позволит создать сотни новых рабочих мест и увеличить производственную мощность предприятия в 1,8 раза», — сообщил генеральный директор компании ООО «НТМ» Александр Карпенко на выставке «Иннопром-2025».

НТМ — современное высокотехнологичное предприятие, входящее в структуру АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Основные направления деятельности — производство специальной керамики и ферритов, механообработка, металлообработка, выпуск крепёжной и медицинской продукции.

На международной промышленной выставке «Иннопром-2025» компания «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ» представляет разработки, в числе которых компоненты для беспилотных летательных аппаратов, продукция, произведенная в соответствии с ГОСТ и стандартами ОПК, а также новое поколение метизов для машиностроения.

По словам генерального директора компании «НТМ», выставка ИННОПРОМ — это стратегическая площадка, где формируется промышленная повестка страны. «Мы представляем потенциал Сергиево-Посадского округа и всей Московской области как территории, способной предложить рынку высокотехнологичную, конкурентоспособную продукцию», — отметил Александр Карпенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.