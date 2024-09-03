Свыше 1,3 млн поездок пассажиры Подмосковья совершили в автобусах 2 сентября

В первый день нового учебного года пассажиры Московской области совершили более 1,3 млн поездок в автобусах «Мострансавто», сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Самым востребованным способом оплаты проезда стали социальные карты — почти 687 тыс. трансакций. С помощью банковских карт было совершено 502 тыс. поездок и более 196 тыс. по транспортным картам «Стрелка».

Больше всего пассажиры «Мострансавто» совершили поездок в г. о. Подольск. Общее число поездок составило почти 77 тыс., из них по 33 тыс. приходится на социальные и банковские карты, и 9,6 тыс. на транспортные карты «Стрелка».

Следующим по наибольшему числу поездок идет г. о. Балашиха. Пассажиры совершили более 76 тыс. поездок. Самым востребованным способом оплаты у жителей г. о. Балашиха стали социальные карты — более 37 тыс. поездок, на банковские карты приходится — более 31 тыс. и 7,7 тыс. на транспортные карты «Стрелка».

Завершает тройку лидеров г. о. Химки, там пассажиры совершили более 66,7 тыс. поездок, из которых 32 тыс. — социальные карты, почти 27 тыс. — банковские карты и 7,2 тыс. — транспортные карты «Стрелка».

Оплатить проезд можно с помощью банковских карт, социальных карт, транспортной карты «Стрелка» и транспортной карты «Тройка» (тариф «Кошелек»). В автобусах компании существует запрет на оплату и прием наличных денежных средств, т. к. на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в Закон Московской области „Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области“».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.