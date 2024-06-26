Свыше 12 млн поездок совершено по М-12 «Восток» с открытия движения до Казани

Все больше россиян выбирают трассу М-12 «Восток» для туристических поездок: первый летний месяц отмечен ростом трафика на всех маршрутах новой трассы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на Госкомпанию «Автодор».

Если в январе этого года на М-12 фиксировали в среднем 6 тысяч проездов авто в сутки, то в июне среднесуточное число проездов превышает 11 тысяч. В целом же с 21 декабря 2023 года, когда президент России Владимир Путин дал старт движению по всей М-12 «Восток» до Казани, пользователи совершили более 12 млн поездок по новой трассе.

В топ-10 самых популярных участков у автомобилистов входят маршруты в Московской, Владимирской областях и Республике Татарстан.

На первом месте маршрут Москва — Электроугли (обход Балашихи). В июне пользователи проезжали более 42,5 тыс. раз в сутки как по самому участку Москва — Электроугли, так и следуя транзитом. Максимум июня на данном участке составил 54,5 тыс. проездов. А рекордное число поездок было зафиксировано 28 апреля — 61,2 тыс. проездов автомобилей за сутки.

В июне по участкам М-12 «Восток» во Владимирской области в среднем совершается 16-20 тысяч проездов в сутки. В Республике Татарстан по М-12 в аэропорт по мосту через реку Волгу автомобилисты в этом месяце проезжали в среднем порядка 9 тысяч раз в сутки.

М-12 «Восток» от Москвы до Казани — это 810 км комфортной скоростной дороги. На М-12 нет ни одного светофора, ни одного перекрестка в одном уровне или наземного пешеходного перехода. Трасса проходит по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Строительство дороги реализовано в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.