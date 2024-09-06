Свыше 100 штрафов за незаконный сброс мусора выписали в Ленинском округе

С конца мая по сентябрь 2024 года в Ленинском городском округе зафиксировано свыше 100 случаев несанкционированного сброса отходов на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Больше половины всех нарушений произошли в СНТ „Колхозник“ в деревне Дыдылдино. Кроме того, незаконный сброс зафиксирован в деревнях Жабкино, Белеутово, Коробово, Калиновка, Беседы, Андреевское, Боброво, поселках Петровское, Горки Ленинские, а также на нескольких улицах в городе Видное. В этой работе большую помощь оказывают видеокамеры системы „Безопасный регион“, — отмечается в сообщении.

Жители Московской области обязаны утилизировать мусор в том населенном пункте, где они проживают и где заключили договор на вывоз отходов с региональным оператором. Нарушением также является сброс строительного мусора в любые контейнеры для бытовых отходов или возле них.

В большинстве случаев нарушители привозят отходы как на легковых автомобилях, так и на «Газелях» и других фургонах. Видеокамеры фиксируют госномер транспортного средства, после чего его владельцу выписывается штраф по упрощенной процедуре. Штрафные санкции для граждан могут составлять до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.