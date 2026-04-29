Светофоры отремонтировали в 11 округах Подмосковья

Для обеспечения безопасного движения на 16 региональных дорогах в 11 округах Московской области специалисты отремонтировали неисправные светофорные объекты за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городе Балашихе отремонтировали два светофорных объекта: транспортный светофор — на улице Саввинской в микрорайоне Саввино, и неисправную вызывную кнопку пешеходного светофора на улице Керамической. В Мытищах также починили два светофора — на улице Совхозной в деревне Пирогово и на улице Мира в городе Мытищи, и еще два транспортных светофора отремонтировали в Серпухове — на улице Ворошилова в окружном центре и на дороге в деревне Шепилово.

Еще в пяти городах провели восстановительные работы: на улице Профсоюзной в Реутове, улице Парковой в Долгопрудном, Пролетарском проспекте в Щелкове и на улице Ленина в Озерах, на улицах Большой Серпуховской, Симферопольской и Красногвардейском бульваре в Подольске.

Также специалисты отремонтировали три светофора, расположенные на 62-м км Каширского шоссе в Домодедове, на дороге в деревне Малые Вяземы Одинцовского округа и 32-м км Волоколамского шоссе в поселке Нахабино округа Красногорск.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.