Сумма штрафов за парковку на газонах в Подмосковье достигла 1,7 млн руб с июля
Неправильная парковка влечет за собой административную ответственность, а также наносит ущерб городскому ландшафту. За июль инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели работу по выявлению нарушений правил парковки. Так, было вынесено 760 постановлений за размещение транспортных средств на газонах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Общая сумма наложенных штрафов достигла 1 723 000 рублей.
Лидерами по количеству зафиксированных нарушений стали муниципалитеты:
- Ленинский округ — 133;
- Химки — 115;
- Балашиха — 98;
- Люберцы — 68;
- Красногорск— 65.
За парковку на участках с зелеными насаждениями в Московской области предусмотрены штрафы:
- 1 — 5 тыс. рублей для граждан;
- 10 — 50 тыс. рублей для должностных лиц;
- 30 — 100 тыс. рублей для юридических лиц.
Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.