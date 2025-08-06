Сумма штрафов за парковку на газонах в Подмосковье достигла 1,7 млн руб с июля

Неправильная парковка влечет за собой административную ответственность, а также наносит ущерб городскому ландшафту. За июль инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели работу по выявлению нарушений правил парковки. Так, было вынесено 760 постановлений за размещение транспортных средств на газонах. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Общая сумма наложенных штрафов достигла 1 723 000 рублей.

Лидерами по количеству зафиксированных нарушений стали муниципалитеты:

Ленинский округ — 133;

Химки — 115;

Балашиха — 98;

Люберцы — 68;

Красногорск— 65.

За парковку на участках с зелеными насаждениями в Московской области предусмотрены штрафы:

1 — 5 тыс. рублей для граждан;

10 — 50 тыс. рублей для должностных лиц;

30 — 100 тыс. рублей для юридических лиц.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.