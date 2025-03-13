Суд оштрафовал РЖД из-за плохого состояния вокзала в Голицыне

РЖД получило штраф от Басманного суда Москвы за ненадлежащее содержание архитектурного памятника. Речь идет об историческом здании вокзала в подмосковном Голицыне, пишет ТАСС .

Железнодорожная компания ОАО «РЖД» была оштрафована московским Басманным судом. Причиной взыскания стало плохое состояние исторического вокзала в Голицыне, который является памятником архитектуры начала двадцатого столетия. Компания не обеспечила должный уход за этим значимым объектом культурного наследия Подмосковья.

«Признать юридическое лицо ОАО „Российские железные дороги“ виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ „Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия“, и назначить административное наказание в виде административного штрафа», — говорится в решении суда.

При этом точная сумма штрафа не указана. Согласно санкциям статьи, юридические лица наказываются штрафом в размере от 200 тысяч рублей до 5 млн рублей.

Прокурорская проверка выявила нарушения на вокзальной территории Московско-Смоленского направления. К западной стороне здания примыкают две торговые конструкции с крышами, каждая примерно по 18 квадратных метров. Их основание составляют металлические опоры, забетонированные в землю. Помимо этого, фасады оказались оборудованы двумя спутниковыми тарелками и девятью блоками кондиционирования.

В ОАО «РЖД» свою вину не признали. Однако суд определил, что ответственность за состояние станции Голицыно лежит на ОАО «Российские железные дороги», поскольку объект числится на их балансе. Это противоречит позиции полиции РЖД, утверждавшей, что обязанность следить за соблюдением законов об охране исторических памятников распределяется между несколькими организациями. По их мнению, часть вокзала передана АО «Центральная ППК» и Управлению на транспорте МВД РФ по ЦФО, а торговые точки принадлежат ООО «Арго», которые и должны контролировать выполнение требований по сохранению культурного наследия.