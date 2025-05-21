Стройготовность второго подъезда к лицею имени Долгих в Истре составляет 70%

В Истре в рамках строительства второй подъездной дороги к областному технологическому лицею им. В. И. Долгих завершено устройство всех 6 подпорных стен. Общая строительная готовность объекта составляет 70%. Открыть движение по новой подъездной дороге планируется до конца августа 2025 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Параллельно в составе дороги ведется строительство трёх мостов через р. Беляну. На первом мосту ведется омоноличивание межбалочных швов, на втором и третьем мостах ведется подготовка к работам по гидроизоляции. Также завершаются работы по устройству земполотна на примыкании к Новорижскому шоссе, выполнена инженерная защита склонов, ведется строительство локальных очистных сооружений — завершен монтаж всех накопительных резервуаров», — пояснили в ведомстве.

Новая подъездная дорога обеспечит транспортную связь с Новорижским шоссе. В сентябре 2023 года было открыто движение по подъездной дороге от лицея до ул. Ленина в с. Павловская Слобода, которая обеспечила транспортную связь образовательного комплекса с внутренней улично-дорожной сетью с возможностью выезда на Волоколамское шоссе.

Для удобства и безопасности жителей было проведено устройство пешеходной зоны, велодорожек, шумозащитных экранов и парковочного пространства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.