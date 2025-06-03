Стройготовность пешеходного моста «Дружба» в Люберцах достигла 70%

В городском округе Люберцы в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» продолжаются работы по созданию современного парка «Дружба» на территории, прилегающей к озеру Черное. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Один из ключевых объектов проекта — пешеходный мост «Дружба», который соединит микрорайон Зенино (г. о. Люберцы) и район Некрасовка (г. Москва). Протяженность нового моста составит 700 метров.

На сегодняшний день строительство моста завершено на 70%, работы по благоустройству прилегающей территории — на 35%. Согласно концепции благоустройства вокруг озера формируется сеть пешеходных маршрутов, обустраиваются прилегающие территории, появляются современные детские и спортивные площадки. Для комфортного отдыха жителей предусмотрены зоны отдыха, лодочная станция и смотровые площадки. Для обеспечения безопасности будут установлены опоры освещения с видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион».

Параллельно ведутся работы по благоустройству парка: специалисты монтируют каркас экотропы, прокладывают коммуникации.

Полное завершение благоустройства озера Черное запланировано на 2025 год.

Кроме того, в 2025 году планируется завершить работы по обновлению Наташинского и Летнего парков, сквера имени Громцева в Дзержинском, благоустройству Томилинского лесопарка и второй очереди «Лесной опушки». Также появятся три новые малые общественные территории — на ВУГах, в Панках и сквер святителя Николая в Дзержинском.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.