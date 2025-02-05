Стройготовность перехода на улице Кольцевой в Лобне достигла 40%

В городском округе Лобня в районе улицы Кольцевой продолжаются работы по строительству надземного пешеходного перехода через железную дорогу. На сегодняшний день общая строительная готовность объекта составляет 40%, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях строители приступили к монтажу металлоконструкций башен-сходов со стороны улицы Полевой. Со стороны Кольцевой к монтажу приступят в середине февраля.

Переход обеспечит безопасное пересечение железной дороги и сообщение между жилыми кварталами и социальными объектами муниципалитета.

Рядом с мостом специалисты обустроят дороги с тротуарами и проведут благоустройство прилегающей территории. Переход длиной 80 метров будет крытым, ширина коридора составит не менее 4 м. Объект будет оснащен грузовым лифтом.

Завершение всех работ запланировано на июль 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.