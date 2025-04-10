Строительство подъездных дорог к землям многодетных семей Люберец начнется 1 июня

В массиве Никитское и Муромцево строительство подъездных дорог к земельным участкам многодетных семей из городского округа Люберцы начнется с 1 июня 2025 года, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Провели выездную встречу с многодетными семьями — собственниками земельных участков первой, второй и третей очереди (Никитское, Никитское 2, Муромцево). Главная тема: строительство подъездных дорог общей протяженностью 11 км. Для решения проблемы уже выделено финансирование. В настоящее время ведутся работы по составлению проектно-сметной документации для проведения аукциона по определению подрядной организации. Планируется, что работы начнутся с 1 июня 2025 года», — отметил Сорокин.

Он уточнил, что во время строительства дорог будет проведено грейдирование, отсыпка песком, щебнем и крошкой, обустройство кюветов, прокладка водопропускных труб.

На встрече с многодетными семьями обсудили вопрос создания рабочей группы, которая будет контролировать процесс строительства дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.