Строительство пешеходного перехода под Красногорском выходит на финишную прямую

В деревне Юрлово под Красногорском завершили один из ключевых этапов строительства надземного пешеходного перехода длиной 42 м. Металлический «скелет» уже нависает над дорогой — рабочие закрепляют последние элементы, и переход постепенно обретает форму.

Конструкция полностью собрана: пролет поднят, опоры зафиксированы, входные группы смонтированы с обеих сторон.

«Металлоконструкция полностью уже поднята, все собрано. Сейчас пойдут грунтовка, покраска и остекление», — рассказал ведущий инженер стройнадзора Михаил Хмелев.

По проекту его сделают остекленным, с пандусами и освещением.

«Внутри будет освещение, сформируем пандусы, лестничные марши, бетонные полы», — уточнил инженер.

Параллельно завершаются дорожные работы: уложен асфальт, нанесена разметка, установлены светофоры и шумозащитные экраны. Остались сезонные задачи — озеленение и финальный слой велопешеходной дорожки.

«Мы ждем погоду, чтобы начать посев травы и завершить благоустройство», — добавил Хмелев.

Инфраструктура вокруг уже формируется: в этом году здесь появились четыре автобусные остановки и в скором времени велодорожка. Новый переход станет частью транспортной связки с выездной дорогой длиной 4,2 км, которая соединяет Пятницкое шоссе с его будущим дублером.

Завершить строительство планируют во второй половине 2026 года.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.