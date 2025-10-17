Строительство перехода у ст Подлипки-Дачные в Королеве завершат к концу 2026 г

В городском округе Королев приступили к подготовке территории для строительства надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Подлипки-Дачные Ярославского направления МЖД. В настоящее время завершены проектно-изыскательские работы, и подрядная организация приступила к подготовке строительной площадки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«До конца 2025 года мы планируем завершить подготовку территории и начать полномасштабные строительные работы. Это долгожданный проект для более чем 100 тысяч жителей ближайших районов. Само сооружение будет состоять из пролетного строения, 2 башен-сходов и дополнительного прямого схода на платформу станции Подлипки-Дачные. У выходов строители обустроят пешеходную зону. Все эти меры позволят создать комфортные условия для пешеходов и пассажиров станции, а сам переход будет гармонично интегрирован в существующую транспортную инфраструктуру. Открыть переход для жителей Королева мы планируем к концу 2026 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Новый пешеходный переход соединит районы Завокзальный, Юбилейный и Центральный от улицы Коминтерна до ул. Грабина, обеспечив безопасное и удобное передвижение жителей между двумя частями города. Протяженность сооружения составит 83 м, из них длина пролетного строения — 61 м. Ширина лестничных сходов составит порядка 9 м, что позволит достигнуть пропускной способности перехода до 8 тыс. человек в час.

Сейчас на участке ведутся работы по обустройству строительного городка, установке знаков и ограждений, параллельно завершается процесс изъятия земельных участков для начала капитальных работ.

Переход будет соответствовать всем современным нормам: здесь установят три лифта для маломобильных граждан, противогололедное покрытие, антивандальное остекление, внутреннее освещение и наружную архитектурную подсветку.

Сооружение обеспечит локальную пешеходную связанность внутригородских территорий жилых кварталов в Королеве, а также комфортный и безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. Кроме того, новый переход поможет обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов на Ярославском направлении МЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.