Строительство объездной дороги на финишной прямой в Раменском округе

Строительство объездной дороги, соединяющей ул. Красноармейскую и ул. Михалевича, на финишной прямой в Раменском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Асфальтовое полотно уложено на всей протяженности трассы — покрытие ровное и гладкое, лично проехал, чтобы убедиться в этом», — заключил глава Раменского округа.

На следующей неделе планируется отсыпка обочин, нанесение разметки и установка дорожных знаков в соответствии с проектом организации дорожного движения и торжественный запуск движения.

«Хочу отметить, что подрядная организация „Раменское ДРСУ“ выполнила работы качественно и оперативно, в течение двух месяцев, не вызвав нареканий», — сказал Эдуард Малышев глава Раменского округа.

Новая объездная дорога — это важный инфраструктурный проект, который позволит разгрузить городские улицы и улучшить транспортную доступность в Раменском округе.

