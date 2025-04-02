Строительство новых подземных переходов в Люберцах завершат в 3 квартале 2025 г

В городском округе Люберцы продолжаются работы по строительству подземных пешеходных переходов на пересечении улицы Красная и Октябрьского проспекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы по строительству подземного пешеходного перехода на улице Красная. Завершаются отделочные работы в подземном переходе, а также обустройство подходов к нему», — отметил руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Он добавил, что длина нового подземного перехода составит более 93,26 метра, ширина и высота — свыше 4 метров. Ориентировочный срок сдачи объекта — третий квартал 2025 года.

Кроме того, продолжаются работы по строительству нового подземного пешеходного перехода на улице Смирновская с выходами на четыре стороны. В настоящий момент завершается переустройство коммуникаций.

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