Строительство нового моста завершилось в Ленинском округе

Завершилось строительство нового путепровода в районе Горок Ленинских в Ленинском городском округе над 32 км федеральной трассы А-105 «подъездная дорога от Москвы к аэропорту „Домодедово“. Предыдущий мост был снесен в первой половине 2023 года, сообщает пресс-служба главы городского округа.

«В мае 2023 года началось строительство нового моста, так как пролетное строение и опоры сооружения не подлежали восстановлению и требовали замены. Новый объект поможет сократить время в пути и уменьшить нагрузку на дороги. Все работы на данном участке были выполнены в срок. Каждый этап был тщательно спланирован, начиная от проектирования и заканчивая окончательной проверкой готовности сооружения», — приводятся в сообщении слова заместителя главы Ленинского городского округа Андрея Пальтова.

В пресс-службе добавили, что в ходе строительства рабочие заменили монолитное пролетное строение путепровода на балочное. Также выполнили замену опор путепровода с забивкой свайного фундамента, укрепили конусы, устройство системы водоотведения, смонтировали перильное и барьерное ограждение. Данные проведенные работы обеспечат безопасное движение на данном участке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.