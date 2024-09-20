Строительство дублера Егорьевского шоссе обсудили с жителями Люберец

Администрация городского округа Люберцы провела встречу с жителями поселка Балластный Карьер и ближайших СНТ совместно с руководителями проекта по вопросу строительства дублера Егорьевского шоссе. На встрече обсудили проект дороги и дали разъяснения по вопросу строительства дорожного объекта регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На встрече руководители проекта ответили на вопросы жителей, которых волновала близость новой трассы — обход Егорьевского шоссе — к поселку Балластный Карьер, ближайшим СНТ и ФГНБУ «ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха».

Трасса существующего участка Новоегорьевского шоссе в Котельниках пройдет параллельно трассе М-5 «Урал» до выхода на Егорьевское шоссе в месте его пересечения с Октябрьским проспектом и Рязанским шоссе в Люберцах. После этого трасса пойдет по участку нынешнего Егорьевского шоссе и в месте пересечения с Южно-Лыткаринской автодорогой уйдет на север и далее начнет обходить старый ход Егорьевского шоссе. Конечной точкой дороги будет ЦКАД.

«Проектирование проходило в соответствии с действующим законодательством, согласно проекту планировки территории, схеме территориального планирования. В настоящий момент завершается техническая государственная экспертиза проекта, основные разделы уже получили положительное заключение. Соблюдены все санитарные нормы. Водоотвод, экология — обеспечены. Проезжая часть от ближайших домов располагается не ближе чем 50 м. Предусмотрены шумозащитные экраны высотой до 6 метров, поэтому ни шума, ни газов, как опасаются жители, не будет», ‑ прокомментировал руководитель проекта по строительству региональной автомобильной дороги Руслан Джафаров.

Также представители проектировщика пояснили, что положение трассы не предусматривает изъятия ни одного жилого участка в пос. Балластный Карьер и в ближайших СНТ. В границах населенного пункта расстояние от края проезжей части объекта до жилой застройки от 51 до 64 м. На всем протяжении вдоль поселка автодорога будет проходить в насыпи высотой от 4 до 10 м.

«Сейчас большую пользу я вижу от того, что цементный завод будет от нас изолирован щитами пылезащитными и шумозащитными. И то, что будут люди добираться быстрее, поскольку я бабушка и у меня внуки живут в Некрасовке, часто туда выезжаю. Вот эта логистика улучшается, это просто здорово. Все наши пожелания учтены, я лично сама писала неоднократно письма, и поэтому очень радостно, что нам разъяснили и показали подробные карты проекта», ‑ сообщила житель СНТ «Долина» Любовь Коршекова.

Часть новой трассы затронет земли Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства им. А. Г. Лорха» Российской академии сельскохозяйственных наук, изъятию подлежит около 3,1 га, данное решение было принято для того, чтобы избежать изъятия земельных участков СНТ. Также сохранятся все действующие транспортные развязки. Для жителей СНТ «Долина» и СНТ «Надежда» в районе между существующими подъездами к СНТ проектом предусмотрен путепровод тоннельного типа с пешеходными подходами к СНТ, а также наружным освещением. Строительство транспортной развязки не повлияет на схему транспортного обслуживания жителей д. Лукьяновка и СНТ «Березка».

Масштабный проект станет альтернативой бесплатного участка Егорьевского шоссе. Дублер шоссе планируется сделать платным с двумя полосами движения в каждую сторону. Дорога позволит разгрузить и вывести транзитный поток за пределы улично-дорожной сети Раменского и Люберец, что сделает движение по Егорьевскому шоссе безопаснее, а также улучшит транспортную доступность восточного участка ЦКАД. Новым дублером смогут воспользоваться более 2 млн жителей Подмосковья. Строительство трассы планируют начать в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.