сегодня в 22:25

Строительство дороги к «Сколково» улучшит транспортную доступность ЖК в Одинцове

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ проверили строительство автодороги «Подъезд к Инновационному центру „Сколково“ от транспортной развязки на 50 км МКАД в Одинцовском г. о. Эксперты определили ровность покрытия дорожных одежд и отобрали образцы дорожного полотна, чтобы оценить качество материалов, а также их соответствие установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Второй этап строительства проходит от поворота к торгово-выставочному комплексу «Элитстройматериалы» до пересечения с ул. Луговая.

Протяженность участка составляет порядка двух километров. Согласно проекту, здесь предусмотрено движение без светофоров. Также вдоль трассы обустроят остановочные пункты и несколько пешеходных переходов.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

Строительство подъезда к ИЦ «Сколково» ведется в 3 этапа. Первый участок дороги протяженностью порядка 1,24 километров проходит от улицы Заречная до улицы Тихая.

Второй этап включает в себя реконструкцию улицы Тихая и строительство участка дороги от улицы Тихая до разворотного кольца, напротив улицы Университетская.

Реализация проекта улучшит транспортную доступность жилых кварталов бизнес-класса «Резиденции Сколково» и рабочего поселка Заречье. А также обеспечит жителей района новыми остановками общественного транспорта и широкими тротуарами. Пешеходный маршрут в Мещерский природный парк станет более комфортным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.