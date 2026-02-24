Строители завершили устройство стенок на эстакаде в Ленинском округе

В Ленинском округе продолжаются третий и четвертый этапы реконструкции Каширского шоссе. На эстакаде основного хода завершено устройство шкафных стенок, общая готовность объекта достигла около 50%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Основные работы сосредоточены на эстакаде основного хода. Строители завершили устройство шкафных стенок — железобетонных конструкций на въездах, которые создают дополнительную опору на подходах к сооружению. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 50%.

«Строители уже завершили устройство шкафных стенок на эстакаде на Каширском шоссе. Это специальная железобетонная конструкция, которая располагается на участках въезда на сооружение, создает дополнительную опору на подходах. Также в связи с длительным снегопадом строители ведут непрерывную очистку стройплощадки и проезжей части Каширского шоссе», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Параллельно специалисты обустраивают дождевую канализацию, очищают котлованы от снега и выполняют обратную засыпку песком.

Завершить строительство и открыть рабочее движение планируется в следующем году. В рамках третьего этапа в районе деревни Апаринки построят путепровод через трассу А-105 и два подземных пешеходных перехода. На четвертом этапе появится развязка на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе с эстакадой протяженностью 191 метр, которая обеспечит бессветофорный проезд в сторону Москвы и области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.