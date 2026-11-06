Страховщики объяснили, кто возместит ущерб при ДТП с беспилотным авто

Минтранс предложил возложить возмещение вреда при аварии с автономным автомобилем на его владельца. Страховщики выступают за привычный порядок выплат пострадавшим, сообщает AUTONEWS .

Законопроект «О высокоавтоматизированных транспортных средствах» позволит владельцу после возмещения вреда потребовать компенсацию от виновника аварии. При сбое программы или нарушении правил дорожного движения автоматизированной системой ответственность может нести разработчик. Минтранс представил проект в январе 2026 года и доработал после замечаний.

Вице-президент «Ренессанс Страхования» Сергей Демидов предложил сохранить первичную выплату за страховщиком. Затем тот сможет предъявить требование ответственному за дефект машины, ошибку программы, некачественное обслуживание или неверные действия оператора дистанционной поддержки.

Для расследования страховщикам нужны данные бортовых регистраторов: кто управлял машиной, какие команды подавала система, работали ли датчики и вмешивался ли человек.

«Порядок хранения и передачи этих данных нужно закрепить в законе», — подчеркнул Демидов.

Беспилотники уже страхуют в рамках экспериментов. Помимо обязательного страхования автогражданской ответственности, предусмотрено дополнительное покрытие не менее 10 млн руб. на машину. Для расчета будущих тарифов пока не хватает статистики аварий и выплат.

Тема «Что ждет страховой рынок до 2030 года: новые продукты, регулирование, переход от компенсации к предупреждению рисков» будет обсуждаться на мероприятии при поддержке РБК 17 ноября. Регистрация доступна по ссылке.

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