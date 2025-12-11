Столица встала в 10-балльных пробках в четверг вечером

Вечером в четверг на московских дорогах сильные заторы, загруженность составляет 10 баллов, следует из сервиса «Яндекс. Пробки».

Особенно сильно перегружены транспортом улицы в центре мегаполиса. Пробки есть на Садовом и Бульварном кольцах, Новой площади, Театральном проезде, Новом Арбате, Серебрянической набережной и т. д.

Также несколько заторов наблюдаются на МКАД. А еще на выезде из города: на проспекте Маршала Жукова, Ленинградское шоссе, Волгоградском проспекте, шоссе Энтузиастов. В центр стоят проспект Мира, Ленинградское шоссе, Можайское шоссе. Заторы есть на Аминьевском шоссе, улице Боженко, СВХ, Нахимовском проспекте.

До 9 баллов загруженность дорог в столице снизится в 20 часов, до 6 баллов — в 21 час, до 3 баллов — в 22 часа.

