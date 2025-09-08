Столица передаст Подмосковью 360 автобусов для интеграции маршрутов

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что Дептранс Москвы передаст в Подмосковье 360 автобусов в рамках программы интеграции маршрутов.

«В рамках интеграции маршрутов с Москвой мы согласовали с коллегами из департамента транспорта передачу автобусов в Московскую область. Это особенно важно с учетом предстоящей зимы. Первый этап до конца года – 155, и в первом квартале следующего года 205 автобусов», — сказал Сибатулин на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что это позволит иметь резерв автобусов на время их технического обслуживания.

Ранее Воробьев заявил, что в Московской области обращают внимание на каждый проблемный маршрут транспорта.