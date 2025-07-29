Столичные улицы около Кремля перекроют в День ВДВ

2 августа из-за проведения праздника «Ильин день» будет закрыто движение для транспорта в районе Красной площади в столице, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

С 06:00 до 13:00 2 августа закроют улицу Ильинку от Новой площади до дома №5 по Красной площади.

На этом участке еще нельзя будет парковать авто с 00:01 2 августа до окончания мероприятия.

Водителей попросили быть внимательнее и заранее выбирать маршруты с учетом перекрытий.

День ВДВ отмечается 2 августа. Традиционно в этот день во всех городах России проходят памятные мероприятия, на которых чтут память погибших воинов, и праздничные — где чествуют элитные войска страны, которые и сегодня находятся на страже.