сегодня в 07:19

Столичные парковки будут бесплатными на майские праздники

На предстоящих майских праздниках уличные парковки в Москве будут бесплатными, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Это коснется всех без исключения улиц 29 и 30 апреля, а также 1, 9, 10 и 11 мая», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Оплачивать парковку 12 мая москвичам и гостям мегаполиса необходимо будет только на улицах, где установлены тарифы в 380 и 450 рублей в час.

Также городские парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.

В этом году в России официальными выходными на праздники считаются 28 апреля — 1 мая, 9–12 мая.