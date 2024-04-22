Столичные набережные и причалы подготовили к старту навигации
В Москве причалы и набережные подготовили к старту речной навигации. Специалисты обновили сходы к воде и прогулочные тротуары, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе состоялись все нужные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. Его проведут 24 апреля.
«После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов».
Петр Бирюков
Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
Также в Москве провели ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.
После зимы в порядок привели 78 столичных набережных. Среди них Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская.