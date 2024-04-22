Столичные набережные и причалы подготовили к старту навигации

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В Москве завершили подготовку набережных и причалов к началу навигации

В Москве причалы и набережные подготовили к старту речной навигации. Специалисты обновили сходы к воде и прогулочные тротуары, сообщает пресс-служб а комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе состоялись все нужные работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации. Его проведут 24 апреля.

«После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов». Петр Бирюков Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

Также в Москве провели ремонт гранитных и бетонных оснований причалов, обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку.

После зимы в порядок привели 78 столичных набережных. Среди них Кремлевская, Фрунзенская, Котельническая, Крымская и Пречистенская.