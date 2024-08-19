Столичную улицу Ильинку перекроют с 20 августа для проведения «Спасский башни»
Фото - © Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»
Движение транспорта перекроют на улице Ильинке в центре Москвы с 20 августа до 2 сентября на время проведения фестиваля «Спасская башня», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
С 22 часов 20 августа до 8 часов 2 сентября нельзя будет проехать по Ильинке от Новой улицы до Красной площади и по проезду от Ильинки до Варварки у дома № 5 по Красной площади.
Кроме того, с 00:01 20 августа и до окончания фестиваля будет запрещено парковать машины на участке Ильинки от Новой улицы до Красной площади.
Автолюбителей призывают к внимательности и просят заранее строить маршруты движения.