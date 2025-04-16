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Столичное метро и МЦК будут работать до 02:00 в пасхальную ночь

В пасхальную ночь (с 19 на 20 апреля) столичное метро и МЦК будут открыты для входа пассажиров до 2 часов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Во время богослужений около крупнейших храмов — на станциях метро «Кропоткинская» и «Бауманская» — будут дежурить инспекторы столичного Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Порядка 150 маршрутов наземного общественного транспорта мегаполиса готовятся перевозить пассажиров до 03:30. Кроме того, по обычному расписанию будут курсировать 18 ночных маршрутов.

На Пасху, Красную горку и Радоницу перевозчик «Мосгортранс» организует бесплатное транспортное обслуживание крупных кладбищ столицы.

В 2025 году светлый христианский праздник отмечается 20 апреля. В храмах проведут пасхальные богослужения.