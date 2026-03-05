Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта

С 14 марта стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы по будням будет проиндексирована на 2 рубля и составит 15 рублей за участок, сообщает канал Дептранса столицы в MAX.

Индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате. Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени. В остальное время — 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники — проезд остается бесплатным. Стоимость транзитного проезда — 950 рублей — не меняется.

При этом проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если машина заехала на него в 06:55, а выехал в 07:30, или заехала на участок в 10:55, а выехала в 11:30.

Для авто оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, автомобилей такси с лицензией Москвы и Подмосковья проезд по МСД бесплатный всегда.

Стоимость всех совершенных за сутки проездов по трассе суммируется, после чего в течение 5 дней выставляется единый платеж за все проезды по трассе за день. Оплачивать проезд рекомендуется только через официальные ресурсы: на сайте msd.mos.ru, через приложение «Парковки России», на Госуслугах, в приложениях «Яндекс Карты», «Навигатор» и «2ГИС», а также в приложениях банков, где указаны данные об автомобиле.

МСД — самый протяженный в РФ скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы мегаполиса и области. На нем расположены удобные транспортные развязки, которые обеспечивают разгрузку Садового кольца, ТТК и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн москвичей.