Стоимость ОСАГО в некоторых регионах РФ выросла до 60% за два дня

Средняя стоимость ОСАГО в ряде российских регионов увеличилась на 30–60% за два дня после изменений, введенных Банком России 9 декабря, сообщает газета «Известия» .

В Новосибирской области с 8 по 10 декабря средняя цена полиса ОСАГО выросла на 35% и достигла 11,22 тыс. рублей. В Дагестане рост составил 57%, до 10,28 тыс. рублей. В целом по стране средний рост за этот период был 6%, до 6,38 тыс. рублей. Об этом сообщили в финансовом маркетплейсе «Сравни».

Генеральный директор «Сравни» Александр Крайник напомнил, что причиной подорожания стали изменения ЦБ РФ, вступившие в силу 9 декабря. Регулятор расширил тарифный коридор на 15% в обе стороны для всех автомобилей и пересмотрел территориальные коэффициенты. После объявления нововведений спрос на полисы увеличился на 20–30%, а в последний день перед их вступлением в силу — в два раза.

Центробанк повысил территориальный коэффициент в 28 регионах и снизил его в 20. В Новосибирской области и Ингушетии коэффициент увеличился в два раза — эти регионы вошли в «красную» зону по недобросовестным практикам в ОСАГО. Регуляторе пояснил, что корректировка позволит страховщикам точнее устанавливать цены для водителей с высоким риском.

По данным Национальной страховой информационной системы, средняя стоимость годового ОСАГО по стране за год снизилась с 7,5 тыс. до 7,1 тыс. рублей. Однако в регионах «красной» зоны рост цен заметен: в Новосибирской области средняя цена увеличилась с 8,59 до 10,62 тыс. рублей. Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что в отдельных случаях стоимость полиса может увеличиться до 2,3 раза.