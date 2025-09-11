Стоимость обучения в автошколах России выросла на 20%

За 7 месяцев 2025 года цена на обучение вождению в российских автошколах подскочила на 20,2% по сравнению с указанным периодом 2024 года, сообщает Газета.ru .

«Средняя по России стоимость начального курса вождения легкового автомобиля на июль 2025 года — 44 153 рубля. В период с января по июль 2025-го средняя стоимость по стране составила 42 879 рублей», — заявили аналитики издания «Бизнес-секреты» со ссылкой на анализ данных Росстата.

По их словам, в 2024 году за эти услуги надо было отдать около 36 тысяч рублей. При этом самая высокая стоимость получения водительского удостоверения наблюдается в Северо-Западном и Дальневосточном регионах. В этих областях средняя цена за обучение колеблется от 60 до 65 тысяч рублей. Самые выгодные предложения от автошкол можно найти в Приволжском и Северо-Кавказском округах, где средняя стоимость обучения составляет от 16 до 24 тысяч рублей.

В Москве средняя стоимость курса обучения вождению составляет 46,7 тысячи рублей, а в области — 43,8 тысячи рублей.