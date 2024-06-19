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Стартовало голосование за название новой станции МЦД-3 в Химках

Голосование за название новой станции МЦД-3 в Химках запустили на портале «Госуслуги». Оно завершится 9 июля, сообщает ТАСС .

Станция запланирована между действующими станциями Химки и Молжаниново. Жителям предложили выбрать из шести вариантов: «Монумент», «ул. Германа Титова», «Химки — 2», «Ленинградское шоссе», «Новые Химки», «Две Столицы».

Администрация городского округа Химки запустила голосование, которое проводится на портале «Госуслуги». Оно завершится 9 июля 2024 года.

Платформу планируется возвести в районе 23 км Ленинградского шоссе в непосредственной близости от монумента «Противотанковые ежи».

Активисты в апреле 2024 года провели опрос, в котором приняли участие 3,5 тыс. пользователей. Из них 43% проголосовали за варианты названия новой станции «Монумент» или «Монумент Ежи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что строительство станции стартует в 2025 году. Бюджет Подмосковья направит на реализацию этого проекта 1 млрд рублей.