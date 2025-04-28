Старовойт: транспортники сыграли огромную роль в победе в ВОВ

Министр транспорта РФ Роман Старовойт на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в Москве с 28 по 30 апреля, рассказал, что в годы Великой Отечественной войны гражданский транспорт внес огромный вклад в приближение победы, передает корреспондент РИАМО.

«Роль транспорта была особенно важна в первые дни и месяцы Великой Отечественной войны. Благодаря транспорту были эвакуированы десятки миллионов жителей нашей страны», — сказал Старовойт.

Кроме того, по его словам, транспортники занимались перебазированием заводов и промышленности, а также снабжением, включая переброску сил и средств, войск и техники. Проводили они и эвакуацию раненых.

Министр добавил, что в большинстве своем в числе транспортников были гражданские люди, которые взяли на себя огромную и важную задачу.