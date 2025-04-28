Старовойт: подвиги железнодорожников в годы ВОВ помнят и чтут

Министр транспорта РФ Роман Старовойт на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые», который проходит в Москве с 28 по 30 апреля, рассказал, что во время Великой Отечественной войны железные дороги обеспечивали около 80% товарооборота СССР, передает корреспондент РИАМО.

По его словам, в годы ВОВ наибольшая нагрузка легла на железнодорожный транспорт, потому что он был наиболее развит. Так, было переброшено более 2,5 тыс. предприятий, эвакуировано более 18 млн человек.

«В целом железнодорожный транспорт обеспечивал около 80% всего товарооборота в СССР», — сказал Старовойт.

Министр добавил, что среди сотрудников железных дорог в годы Великой Отечественной войны было много людей, удостоенных званий Героя СССР и Героя Социалистического труда. Старовойт заверил, что их подвиги помнят и чтут.