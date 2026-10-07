В Химках ликвидировали лабораторию по производству мефедрона

Сотрудники МВД России при силовой поддержке ОМОН «Пересвет» 6 октября 2026 года задержали в Химках двоих жителей Смоленской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В арендованном ими доме обнаружили лабораторию по производству мефедрона, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области 6 октября 2026 года оказали силовую поддержку коллегам из МВД России при задержании двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

По установленным данным, двоюродные братья 29 лет и 31 года из Смоленской области арендовали дом в одном из СНТ вблизи деревни Клушино городского округа Химки и оборудовали там лабораторию по производству мефедрона. Один из них нашел в мессенджере работу по производству наркотика, второй помогал устанавливать оборудование. Готовый мефедрон планировали сбывать через тайники-закладки на территории Московского региона.

При обыске изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, электронные весы, канистры и пластиковые емкости с химическими жидкостями, а также контейнеры и ведра с веществом. Исследование показало, что в одном из ведер находился мефедрон общей массой более 3,6 килограмма.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.