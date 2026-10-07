В Истре собрали около 27 кубометров мусора на 9 км берегов

Участники Всероссийской акции «Вода России» с мая по сентябрь провели в Истре пять уборок берегов и собрали более чем вдвое больше мусора, чем в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники Всероссийской акции «Вода России» очистили от мусора 9 км берегов в муниципальном округе Истра. За пять уборок с мая по сентябрь собрали около 27 кубометров мусора — более чем вдвое больше, чем в 2025 году.

Участники привели в порядок берега рек Истра и Задериношка, озера Большое Ушаково и Истринского водохранилища. Особое внимание уделили местам отдыха у воды. В уборках участвовали жители, депутаты, волонтеры «Движения первых» и сотрудники администрации. Акцию поддержала партия «Единая Россия».

«Вода России» — часть национального проекта «Экологическое благополучие». Акция объединяет добровольцев для сохранения чистоты берегов. Уборки помогают защитить водоемы от загрязнения и привести в порядок места отдыха жителей.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.