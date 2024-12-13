Станция «Театральная» в Петербурге откроется в 2028 году

Губернатор Северной столицы Алекснадр Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал, что открытие станции метрополитена «Театральная» перенесено на три года из-за трудностей с подрядчиком, сообщает «Бриф24» .

Глава города поделился, что участок метро между станциями «Спасская» и «Горный институт» не будет достроен в ближайшее время, а станция «Театральная» откроется не раньше 2028 года.

На данный момент выход из этой станции отсутствует. В связи с этим снова начались переговоры с частным лицом о выкупе земельного участка, расположенного в 700 метрах от метро. Более того, из-за строительства «Театральной» пришлось отложить открытие станции «Горный институт», отметил Беглов.

Ранее в метро на станции «Ломоносовская» рука двухлетней девочки попала в механизм эскалатора. Медики Педиатрического университета выявили у ребенка загрязненные раны на указательном и среднем пальце левой руки. Эпидермис был поврежден на всех тыльных поверхностях. Врачи тщательно провели обработку ран. Пострадавшая девочка находится под наблюдением в отделении микрохирургии.