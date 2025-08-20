Станция МЦД-4 Железнодорожная станет удобнее для жителей Балашихи

сегодня в 19:58

В ближайшее время к открытию готовят спуск на третью платформу на станции МЦД-4 Железнодорожная в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Временный мост останется только для транзитного прохода. О точной дате открытия спуска расскажем дополнительно», — поделился глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Открытие нового спуска позволит попасть на платформу напрямую с вокзала. В 20-х числах августа планируется проведение приемочной комиссии, после которой будет определена готовность спуска на третью платформу. Ее проведение позволит проверить безопасность конструкции, соответствие требуемым стандартам, проанализировать и проверить другие необходимые параметры.

Следующим шагом в обновлении МЦД-4 в Балашихе на станции Железнодорожная станут работы над четвертой платформой и завершение строительства северного вестибюля станции, который планируют открыть в середине 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.