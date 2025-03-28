Стало известно, сколько москвичи тратят на весеннее обслуживание автомобиля

В среднем жители российской столицы тратят около 23 тыс. рублей на весеннее техническое обслуживание автомобиля. Большинство москвичей предпочитает работы по подготовке проводить в автосервисах, сообщили РИАМО в пресс-службе онлайн-платформ «Авито Товары» и «Авито Реклама».

В Москве самой востребованной сезонной процедурой является замена шин. Так, 63% опрошенных меняют зимнюю резину на летнюю с наступлением тепла. Еще 47% москвичей обновляет моторное масло и фильтры, 36% горожан проводит балансировку колес, а 31% — проверку тормозной жидкости.

Также 21% опрошенные проверяют и заряжают аккумулятор и лишь 6% не проводят никаких специальных работ весной.

Согласно опросу, 27% владельцев транспортных средств ежегодно тратят на обслуживание своих автомобилей от 10 до 25 тыс. рублей, 16% опрошенных удается уложиться в 5 тыс. рублей, 24% — от 5 до 10 тыс. рублей, 25% — более 25 тыс. рублей. При этом в среднем москвичи тратят 23 тыс. рублей на подготовку автомобиля к весне.

По данным аналитиков, 31% опрошенных предпочитает любые удобные автосервисы для обслуживания своего автомобиля. Примечательно, что среди них больше женщин, чем мужчин: 35% против 22%.

Еще 25% респондентов обращаются в официальные дилерские центры, а 8% — к частным мастерам. 10% респондентов обладают достаточными знаниями и навыками, чтобы проводить все необходимые процедуры самостоятельно. А 20% сочетают самообслуживание с услугами специалистов.

Кроме того, 61% москвичей выбирают автосервисы по рекомендациям друзей, коллег и родственников. 23% опрошенных ориентируются на рекламу в объявлениях, 14% — на наружную рекламу, столько же — на рекламу в соцсетях.