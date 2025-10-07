Стало известно об отзыве тысяч китайских автомобилей в России

сегодня в 18:41

Российское представительство китайского автоконцерна Dongfeng (ООО «Дунфэн Мотор Рус») отзовет 12 435 иномарок Dongfeng DFH4180, проданных с января 2023 по май 2025 года. Отзыв начинают из-за брака ремня безопасности, сообщил «Царьград» со ссылкой на Росстандарт.

Компания отзывает седельные тягачи Dongfeng GX DFH4180 4×2. На всех машинах заменят ремни безопасности — сейчас на нем недоступна автоматическая регулировка из-за некачественной установки компонентов.

«Также устройство, ответственное за втягивание, неэффективно сматывает лямку по той же причине — неправильная установка компонента», — добавляется в статье.

Dongfeng уведомит автомобилистов, чьи машины попали под программу отзыва. Владельцы тягачей также могут самостоятельно сверить VIN-код своего транспорта с соответствующим перечнем на сайте Росстандарта и проверить, требуется ли им ремонт.

Дилер проведет ремонтные работы бесплатно.