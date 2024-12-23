сегодня в 16:05

Стало известно об изменении цен на проезд в поездах Московского региона в 2025 году

С 2 января 2025 года в соответствии с постановлением правительства Москвы и распоряжением комитета по ценам и тарифам Московской области будут скорректированы тарифы на пригородные железнодорожные перевозки. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Стоимость поездки по разовому билету в пределах Москвы — 60 руб. При поездках по Новой Москве и Московской области, в том числе в Москву и обратно, по разовому ж/д билету стоимость первой тарифной зоны в маршруте составит 48 рублей, за вторую и последующие — 35 руб.

Стоимость проезда на МЦД с возможностью пересадки на метро:

при оплате «Кошельком» карты «Тройка» стоимость проезда в зоне «Центральная» составит 63 рублей, банковской картой — 70 руб.

поездки по биометрии в зоне «Центральная» будут стоить 59 руб.

поездки через зону «Пригород» при оплате «Тройкой» будут стоить 84 рублей, банковской картой — 91 руб., по биометрии — 78 руб.

Изменение тарифов также коснется абонементов с возможностью пересадки на метро, пригородных абонементов и билетов на экспрессы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.